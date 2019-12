TS – Scambio tra Politano e Llorente: arrivano le smentite da parte dei due club

Una suggestione più che qualcosa di reale e concreto. Lo scambio tra Inter e Napoli che coinvolge Politano e Llorente sembra per ora confinato all’interno delle possibili idee tutte ancora da realizzarlo. A confermarlo è Tuttosport che nell’edizione odierna ha raccolto infatti le smentite arrivate sia dalla dirigenza nerazzurra sia dal club partenopeo. Nulla di reale e concreto fino ad ora in chiave mercato tra le due società, con la Beneamata che continua a muoversi su altri fronti.

Conte aspetta un esterno sinistro, con Marcos Alonso come pole position e con Darmian invece in alternativa. Insieme al prescelto anche una pedina a centrocampo, con i soliti nomi di De Paul, Kulusevski e soprattutto Vidal in lista. Marotta ha aperto alle occasioni per fare mercato ed essere competitivi: occhi puntati sulle possibili mosse nerazzurre.

