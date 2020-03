TS – Sensi scalpita per il rientro: pronto per il ritorno col Getafe?

Stefano Sensi, dopo un avvio di stagione strabiliante, è sfortunatamente incappato in una lunga ed interminabile serie di infortuni muscolari e ricadute che lo hanno tenuto lontano dal campo per mesi. L’apporto del folletto ex Sassuolo, nonostante lo stop al campionato, potrebbe essere fondamentale nel prosieguo dell’Europa League, dove la qualità, merce di cui Sensi abbonda, può fare la differenza. Almeno su questo fronte, secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbero buone notizie in arrivo per Antonio Conte, sicuramente amareggiato per la piega presa da gennaio ad oggi dalla stagione dell’Inter.

Pare infatti che il centrocampista sia sulla via della guarigione e si sia quasi totalmente ripreso dall’ultimo infortunio. Entro la fine della settimana potrebbe addirittura tornare ad allenarsi con i compagni e a forzare come prima. Ciò comporterebbe un suo possibile impiego, anche a gara in corso, nel ritorno degli ottavi di Europa League contro il Getafe. La brillantezza di Sensi e la sua fantasia sono mancate enormemente nelle partite difficili da sbloccare: chissà che la rinascita sua e dell’Inter non possano finalmente coincidere.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!