TS – Serie A terra di conquista: ecco perché il calcio deve ripartire

Tutto il mondo del calcio si è dovuto arrendere in questo momento di grande emergenza sanitaria che ha colpito l’intero piante: la pandemia per Covid-19 ha messo in ginocchio la salute prima e l’economia poi. La Serie A – come sappiamo – è ferma dal 9 marzo e negli ultimi giorni la discussione sull’eventuale ripartenza si è fatta ancora più aspra, in attesa della “fase 2” annunciata dal Premier Conte.

Tornare in campo oppure no? Come si legge dalle pagine di Tuttosport se al primo posto deve essere sempre e comunque la salute pubblica e degli addetti ai lavori, l’eventuale stop definitivo della Serie A porterebbe una perdita economica incredibile, soprattutto a fronte della probabile ripartenza degli altri top campionati europei. Il valore delle rose italiane – per un totale di circa 4 milioni di euro – scenderà del 22%, e dunque circa 1 miliardo di euro in negativo.

Non è però solo una questione prettamente economica: il quotidiano torinese infatti mette in guardia le società dall’eventuale saccheggio dell’estero. La Serie A sarebbe decisamente sfavorita rispetto ad una Premier League o ad un Liga, qualora dovessero ripartire. Tutti i calciatori dunque potrebbero andare via: un danno anche d’immagine notevole per il nostro calcio.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!