TS – Si preannuncia un braccio di ferro senza fine tra Inter e Juve per Tonali e Chiesa

La prossima sessione di calciomercato sarà unica nel suo genere. In primis perchè con ogni probabilità verrà spostata nel periodo che va da settembre a ottobre, e poi perchè la rivalità tra Inter e Juventus potrebbe farsi sempre più accesa. Il campo di battaglia sarà il volersi assicurare il futuro del calcio italiano e della nazionale. I due club infatti, come risaputo, hanno da tempo posato gli occhi su quelli che probabilmente sono i due talenti più cristallini che questa generazione ci ha donato: Tonali e Chiesa.

La sfida sarà senza esclusione di colpi, con entrambe le squadre pronte ad assicurarsi i cartellini sia per rinforzare la propria rosa che per fare uno sgambetto alla diretta avversaria. Inevitabilmente, viste le enormi perdite economiche che il blocco del campionato ha portato, il prossimo sarà un mercato fatto di tanti scambi e di poco cash. Ovviamente il discorso vale anche per i due talenti italiani, per i quali Juventus e Inter stanno preparando un interessante pacchetto di contropartite tecniche, come riportato da Tuttosport.

Per quanto riguarda Federico Chiesa, la Juventus è pronta a mettere sul piatto Mandragora (se riscattato dall’Udinese) e Romero (di rientro dal prestito alla Sampdoria) mentre i nerazzurri offrirebbero Dalbert (che già in questa stagione ha militato nei viola) e uno tra Nainggolan e Gagliardini. Per quanto riguarda Tonali invece, i due club puntano a inserire dei giovani interessanti per abbassare la richiesta di cash di Cellino; da una parte i bianconeri offrirebbero due ragazzi della primavera tra Caviglia, Tourè, Coccolo e Muratore mentre l’Inter sarebbe pronta a cedere due ragazzi giovani ma già con esperienza tra i professionisti come Pinamonti e Vanheusden. In entrambi i casi la differenza potrebbe farla la volontà dei giocatori, ma nell’affare Tonali influirà molto anche il futuro del Brescia, tra Serie A e Serie B.

