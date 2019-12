TS svela le maglie dell’Inter per la prossima stagione: tornano le strisce dell’ultimo trofeo

Sembrano essere confermate alcune indiscrezioni circolate nelle scorse settimane in merito alle divise che saranno protagoniste nella prossima stagione. Se le maglie scelte nella stagione attuale sono piaciute parecchio ai tifosi nerazzurri, l’impressione è che anche quelle del prossimo anno potrebbero sposarsi con i gusti dei sostenitori interisti. A partire dalla prima maglia, che conserverà le strisce nerazzurre, poste però a zig zag come in occasione della stagione in cui l’Inter vinse l’ultimo trofeo: la Coppa Italia nel 2011 con Leonardo in panchina.

Se la seconda maglia, come sottolineato da Tuttosport, è senz’altro inedita con scacchi nerazzurri sul bianco, particolarmente nostalgica sembra la scelta della terza divisa, la quale rimanda ad annate gloriose: 1997/98 con la Coppa Uefa di Ronaldo, e il biennio 2004- 06, con i primi trionfi con Mancini allenatore. Questo il menù scelto dall’Inter e Nike per la stagione 2020/21, nella speranza che sia altrettanto fortunata per il club come le annate a cui sono state ispirate.

