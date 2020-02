TS – Un anno dal caos Icardi: la fascia, i dolori al ginocchio e la speranza riscatto del PSG

Una rottura clamorosa, una fascia di capitano privata via Twitter e la fine di una storia d’amore a pochi giorni da San Valentino. L’edizione odierna di Tuttosport ricostruisce la vicenda Icardi, ad un anno di distanza dalla nascita del divorzio con l’Inter poi maturato negli ultimi giorni dell’ultimo mercato estivo.

Era il 13 febbraio del 2019 quando il club interista, ad ora di pranzo, annunciava con un tweet il passaggio della fascia sul braccio di Samir Handanovic. La presa di posizione del club è stata seguita da sussurri e malessere in arrivo dallo spogliatoio che hanno generato lo strappo definitivo. L’argentino salta la trasferta con il Rapid Vienna e si intestardisce su un infortunio al ginocchio che lo allontanerà dal campo prima dell’addio definitivo. Tifosi divisi dai sentimenti nei confronti dell’ex capitano, oggi al PSG e con la frangia interista che spera in un riscatto da parte dei francesi per chiudere definitivamente una delle pagine più calde e controverse della storia della Beneamata.

