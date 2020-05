TS – Vagnati nuovo ds del Torino: lo scambio Izzo-Gagliardini tra le priorità

In attesa dell’ufficialità da parte del Torino dell’arrivo di Davide Vagnati come nuovo direttore sportivo al posto di Massimo Bava, Tuttosport ha cercato di ipotizzare le primissime mosse che compirà l’ex dirigente della Spal una volta approdato nel mondo granata. Delle trattative già avanzate, ad esempio, priorità assoluta verrà data allo scambio tra Armando Izzo e Roberto Gagliardini, su cui Torino ed Inter stanno da tempo ragionando con buone sensazioni.

Considerato il valore molto simile sia dei due cartellini (circa 20 milioni di euro), che dell’ingaggio che entrambi percepiscono dai rispettivi club, non sarà particolarmente complicato mettersi d’accordo sulle valutazioni, in modo da rendere lo scambio perfettamente alla pari. Spetterà a Vagnati riprendere dunque le redini della trattativa in mano e dare l’ok per il definitivo via libera, ma ad oggi da entrambe le società continua a filtrare parecchio ottimismo. Per la gioia di Antonio Conte, che in Izzo vede un perfetto interprete del suo sistema difensivo a tre uomini.

