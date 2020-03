TS – Vecino e Borja Valero ai saluti. Gagliardini resta in bilico

Dopo aver già trattato i dettagli dei possibili assalti in entrata per la prossima estate sui nomi di Gaetano Castrovilli e Rodrigo De Paul, l’Inter dovrà necessariamente pensare anche al mercato dei calciatori in uscita. Borja Valero, ad esempio, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Per via del prolungamento del campionato ai mesi estivi, lo spagnolo potrebbe ricevere pure una proroga fino al 15 di luglio, ma difficilmente il club nerazzurro proporrà un prolungamento per i prossimi anni. Sul fronte Matias Vecino, invece, potrebbero pesare i contrasti con Antonio Conte degli scorsi mesi.

C’è da dire che ultimamente l’uruguagio è stato uno dei centrocampisti più utilizzati nello scacchiere interista mostrando l’affidabilità di sempre, ma avendo parecchio mercato specialmente all’estero l’Inter potrebbe non perdere l’opportunità di far registrare un’interessante plusvalenza. Come scritto da Tuttosport, infine, resta in bilico la posizione di Roberto Gagliardini. Il centrocampista ha un contratto fino al 2023 e ha dalla sua il fatto di essere italiano, caratteristica che è una di quelle importanti nell’Inter che Marotta e Conte hanno progettato e continuano a disegnare per il futuro.



