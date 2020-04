TS – Zanetti pilastro dell’Argentina; capitano per 25 partite e un gol salvavita

Javier Zanetti, una delle ultime bandiere del nostro calcio. 858 partite con la stessa maglia, quella nerazzurra, sempre amata visceralmente e protetta fino allo sfinimento. Oltre che un simbolo nerazzurro, però, Javier è stato anche un giocatore fondamentale per la sua nazionale: ben 145 partite giocate indossando la maglia dell’Argentina e capitano in ben 25 occasioni. Una carriera impeccabile quella di Zanetti, coronata da moltissime vittorie con l’unica pecca di non essere riuscito a portare a casa un torneo rilevante proprio con la maglia della nazionale che amava tanto, come riportato da Tuttosport.

Ma Pupi può vantare una vittoria che pochi possono permettersi nel palmares; con un suo gol infatti Zanetti è riuscito a salvare una vita. Mondiali 1998, il finanziere Narek Kopaczen stava guardando Argentina-Inghilterra sul risultato di 2-1 per i britannici e con la partita che sembra ormai indirizzata. Pochi minuti prima che il finanziere uscisse come suo solito per portare a spasso il cane però, Zanetti segnò il gol del pareggio riaprendo il match e indirettamente rimandando l’uscita di Kopaczen. Proprio in quei minuti dei malviventi che conoscevano bene la abitudini di vita del finanziere avevano piazzato una bomba a tempo sotto la sua auto.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!