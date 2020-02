TS – Zaza ed il rifiuto all’Inter: accordo raggiunto tra i club, ma il giocatore è stato decisivo

Il rifiuto di Simone Zaza all’Inter di ieri è arrivato come un fulmine a ciel sereno sia nei confronti del club nerazzurro sia in ottica Torino. I club avevano infatti trovato l’accordo che prevedeva il passaggio dell’attaccante sulla sponda interista di Milano in prestito con diritto di riscatto, formula accettata sia da Marotta che dal club granata. Quando l’accordo sembrava ad un passo, il giocatore ha scelto di dire no: si sarebbe mosso solo con l’obbligo di riscatto, come evidenziato da Tuttosport.

Il quotidiano di Torino racconta anche le tempistiche di un’operazione nata in mattinata e che è arrivata all’orecchio dell’Inter all’ora di pranzo, quando il club di Zhang osservava allontanarsi l’obiettivo Giroud. Dalla stretta di mano tra le società al rifiuto dell’attaccante che, ad oggi, resta bloccato in granata e spera in un possibile avvicendamento in panchina per conquistare la fiducia del sostituto di Mazzarri che, intanto, resta alla guida del Toro. Una lunga lista di pretendenti tutte scartate da Simone Zaza, prigioniero del club di Cairo dopo il rifiuto alla Beneamata.

