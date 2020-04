Tsimikas: si aggiunge una inglese per la corsa al talento dell’Olympiakos

Konstantinos Tsimikas, laterale sinistro classe 1996 che quest’anno si è messo in mostra con la maglia dell’Olympiakos anche su palcoscenici importanti come quello della Champions League. Il ragazzo ha stupito molti degli osservatori in giro per l’europa con la sua capacità di corsa, la sua intelligenza tattica e il suo mancino.

Nonostante sia sotto contratto con i biancorossi fino al 2022 il futuro di Tsimikas sembra essere lontano dalla Grecia; le sue prestazioni hanno infatti scatenato una corsa all’offerta con molti club che si sono anche mobilitati, tra cui anche Napoli e Inter. Il giocatore infatti è stato più volte avvicinato alla Serie A, la quale sembrava potere essere la sua destinazione ideale.

La concorrenza però inizia a farsi sempre più importante, e dopo il tentativo di Galatasaray e Lokomotiv Mosca arriva l’offerta che più potrebbe impensierire le due italiane. Infatti in questi giorni si è mosso il Leicester dettosi molto interessato al giocatore e forse unica squadra che economicamente può competere con le Inter e Napoli, potendosi permettere tranquillamente di pagare i 25 milioni richiesti per il cartellino del giocatore, che dal canto suo si è detto sempre un appassionato di Premier col sogno di giocarci.

