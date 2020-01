Tuchel: “Feeling Icardi-Mpabbé? E’ evidente, mi ricorda la coppia con Falcao al Monaco”

Se l’Inter non sta avendo in questi mesi alcun tipo di rimpianto per aver lasciato andare Mauro Icardi al Paris Saint Germain per via della stagione clamorosa disputata sin qui da Romelu Lukaku, è pur vero che non si può non ammettere che il centravanti argentino a Parigi sta sorprendendo tutti. Il feeling che si è instaurato con Kylian Mbappé sta esaltando in particolare il tecnico Thomas Tuchel, fortunato a ritrovarsi un parco attaccanti talmente forte e vasto.

Queste le parole del tedesco alla vigilia della sfida col Monaco: “Credo che questo feeling sia evidente. Mi ricorda molto la coppia che Kylian formava al Monaco con Falcao. A Icardi piace giocare da 9 e a Kylian piace muoversi di più su tutto il fronte da destra a sinistra. Credo sia una buona combinazione, è buono per entrambi, a loro piace giocare insieme e sono pericolosi. Ovviamente per noi è ottimo perché abbiamo sempre due giocatori vicini alla porta che possono creare problemi. È un buon mix”.

