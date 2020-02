Tuchel su Icardi: “Ha esperienza e capitano momenti così. Tutti lo aiuteranno”

Dopo un inizio di stagione incredibile a suon di gol, Mauro Icardi sta attraversando un periodo di difficoltà con la maglia del Paris Saint Germain. L’ex Inter – nonostante i risultati sempre positivi della squadra – non è in un buon momento di forma e le sue prestazioni sul campo ne sono la riprova. L’attaccante argentino non è più incisivo come prima ed il rientro di Edinson Cavani potrebbe ridisegnare le gerarchie dell’attacco.

Nella conferenza stampa alla vigilia dei quarti di finale della Coppa di Francia, il tecnico Tuchel ha cercato di tranquillizzare l’attaccante come riporta Le Parisien: “E’ sempre la solita storia, i gol aiutano gli attaccanti. Mauro ha esperienza e ci sono fasi della stagione così. Sono convinto che non smetterà di lavorare. Tutti lo aiuteranno affinché le cose gli riescano più facilmente, ne sono sicuro”.



