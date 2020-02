Leo Turrini scherza: “Ibra è tornato per segnare all’Inter. Sanremo? Vince Nedved con Stasera mi butto”

Intervenuto in diretta durante la trasmissione Tutti Convocati il giornalista Leo Turrini ha parlato di Inter e del prossimo derby con il Milan; da perfetto tifoso Turrini ha preferito fare un pronostico scaramantico, prima di scherzare sulle dichiarazioni rilasciate in questi giorni da Pavel Nedved:

IL MOTIVO DEL RITORNO DI IBRA – “Perché Ibra è tornato in Italia? Mica per eliminare la Juve dalle semifinali di Coppa Italia? No, è tornato per segnare il gol decisivo contro l’Inter, e il fatto bello è che noi lo sappiamo benissimo, così come sapevamo che giocando contro il Cagliari avrebbe segnato Nainggolan, così come sono convinto che se dovessimo giocare contro il Bayern Monaco farebbe una doppietta Perisic”.

VINCE IL MILAN – “Il derby lo vince il Milan, non posso che dire così, in maniera molto scaramantica”.

SANREMO, NEDVED E STASERA MI BUTTO – “Il festival di Sanremo, invece, lo vince Pavel Nedved, dopo le parole dette ieri; il suo remake ‘Stasera mi butto’ è passato alla storia”

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!