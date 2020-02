Turrini: “Juve-Inter come Mercedes-Ferrari. Nessuno si aspettava i nerazzurri lì”

Sarà il big match di giornata ma non solo: Juventus-Inter di domenica sera all’Allianz Stadium oltre ad essere una sfida molto sentita per le rivalità tra i due club può essere decisiva anche per la corsa scudetto, vista la posizione di classifica delle due squadre e con la Lazio impegnata in casa contro il Bologna.

Ai microfoni di Calciomercato.com ha parlato della partita Leo Turrini: “Non c’è scudetto che valga una epidemia! Dopo di che, come tutti, io mi auguro che Juve-Inter si giochi, serenamente, in uno stadio pieno di colori e di rumori. Ma ci tengo a scomodare Vittorio Gassman e Salvo Randone…Le prove del loro Otello, senza spettatori, le raccontano ancora come qualcosa di fenomenale. Voglio dire questo: Cristiano Ronaldo e Lukaku darebbero spettacolo anche se chiamati ad esibirsi nel deserto. Il campione resta tale anche se, per causa di forza maggiore, gli togli il contesto. Poi speriamo che il contesto ci sia, ci mancherebbe. Ma stiamo tutti calmi, a me più degli stadi vuoti preoccupano le fabbriche che si fermano e gli hotel senza clienti. Che l’Inter a marzo potesse giocare una sfida scudetto con la Signora era impensabile, la scorsa estate. Vai a vedere il distacco in punti tra Allegri e Spalletti e poi ne riparliamo. Quindi trovo ridicolo immaginare che una eventuale sconfitta segni il fallimento di Conte. Via, queste sono scempiaggini, figlie del fatto che l’ex Ct sta sulle scatole a un sacco di gente, essendo un uomo indipendente. Pronostico? Sessanta per cento Juve, trenta per cento pareggio, dieci per cento Inter. Vedi, è un po’ come nella mia Formula Uno: la Mercedes ha l’abitudine a vincere quando conta, la Ferrari quella abitudine deve riconquistarla dopo anni di digiuno e non è semplice”.

