Tutti pazzi per Gabigol: l’ex Inter ora è tra gli intoccabili del nuovo Brasile

Da oggetto misterioso all’Inter a vera e propria superstar in Brasile. Gabigol in patria continua a conquistare consensi, segnando gol a raffica e trascinando il suo Flamengo sempre più in alto. Protagonista indiscusso del 2019 del club rubronegro, concluso con la vittoria in Copa Libertadores firmata dall’ex nerazzurro e con la finale del Mondiale per Club persa solo ai supplementari con il Liverpool, il classe 1996 è ora pronto a conquistare anche la maglia da titolare della sua Nazionale.

Una vera e propria incoronazione per Gabigol è arrivata da SporTV che, come riportato da Lance!, ha visto l’ex nerazzurro protagonista di una pioggia di consensi. Per tutti e quattro i giornalisti interrogati sulla prossima formazione del Brasile in scena nelle qualificazioni per i Mondiali di Qatar 2022 infatti Gabigol resta costantemente al centro dell’attacco verdeoro. Decisione all’unanimità da parte della stampa: il Brasile, nei prossimi campionati mondiali non potrà fare a meno del classe 1996. Con lui, gli altri intoccabili sono cinque: Alisson, Marquinhos, Gerson, Neymar e Bruno Henrique.

