Tutti uniti con l’obiettivo della vittoria: Bastoni e Barella in tribuna con i compagni

Il momento non è dei migliori in casa Inter, ma l’unione fa la forza: il gruppo si dimostra compatto verso l’obiettivo comune di ripartire con i tre punti a Verona. Mancheranno Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, il primo infortunato e il secondo squalificato, ma entrambi hanno deciso di seguire i compagni.

Come riporta Inter Tv i due giocatori siederanno in tribuna a fianco dei compagni della panchina, pronti ad incitare la squadra e a dare una mano con il loro carisma. Hellas Verona-Inter deve essere la partita della svolta e lo spogliatoio sa come gestire i momenti delicati della stagione: tutti compatti per ripartire in serenità.

