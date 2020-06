Tutto pronto per la ‘stagione infinita’: sarà un tour de force fino al Mondiale del Quatar del 2022

Finalmente si riparte. Il giorno tanto atteso è arrivato ed ormai è tutto pronto per la ripresa del calcio italiano. Lo stop forza dall’emergenza Coronavirus ha generato una serie di slittamenti, che non riguardano solo il nostro campionato, ma il calcio in generale. Quello che sta per iniziare è una vera e propria maratona del pallone, che avrà ben poche soste da qui all’inizio del Mondiale del Quatar del 2022. Saranno, infatti, mesi molto intensi in cui praticamente non ci si ferma mai e si dovrà recuperare tutto il tempo perso a causa della pandemia.

Il quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, fa un’analisi molto chiara su questo aspetto. Da giugno ad agosto ci saranno i verdetti dei vari campionati e delle coppe europee, per poi partire a settembre con la nuova stagione. Fino a dicembre 2020 saranno mesi di fuoco, e la previsione è quella di giocare la Champions League quasi ogni mercoledì a disposizione. Nel 2021 la sosta invernale sarà breve, per consentire di arrivare in estate ai tanto attesi Europei e Olimpiadi. La stagione che segue dovrà inevitabilmente terminare entro maggio del 2022, dove il tour de force finale culminerà nei Mondiali di calcio.

