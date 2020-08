Dalla Cina – Zanetti guarda… Zanetti: la copertina nostalgica della TV di Suning per Siviglia-Inter

L’emittente televisiva di Suning, PPTV, presenta la finale di Europa League tra Siviglia ed Inter in maniera alquanto nostalgica: in occasione del ritorno in finale dei nerazzurri in questa competizione, è stato scelto come testimonia della copertina Javier Zanetti, che ha conquistato la Coppa UEFA 1997/1998 contro la Lazio.

In quel 3-0, tra l’altro, Pupi aveva avuto un ruolo chiave: il suo destro all’incrocio dei pali è ancora vivo nei ricordi dei tifosi nerazzurri. Ora, contro il Siviglia, l’Inter cerca un ritorno alla vittoria in questa competizione; PPTV ha lanciato l’operazione nostalgia, toccherà agli uomini di Conte fare il resto.

