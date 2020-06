TWINTERISTI – Colpo Hakimi, il commento dei tifosi: “Un tassello di caratura mondiale, l’Inter sta tornando!”

Parola ai tifosi. Nuovo appuntamento con Twinteristi, la rubrica ideata da Passioneinter.com che vuole dare sempre più voce a chi ogni giorno difende e sostiene la fede nerazzurra: i suoi tifosi, appunto. In questo spazio commenteremo in 280 caratteri, la lunghezza di un tweet (da qui il nome…), i temi caldi del mondo Inter con chi sui social discute con competenza e anche ironia della squadra nerazzurra.

Argomento caldo della settimana è sicuramente il nuovo colpo di mercato dell’Inter Achraf Hakimi, che arriverà dal Real Madrid per 40 milioni di euro più bonus. Terzino destro marocchino classe 1998, è reduce da una stagione ad altissimi livelli con la maglia del Borussia Dortmund, in cui ha collezionato 9 gol e 10 assist. Secondo le ultime indiscrezioni, la settimana prossima potrebbe già arrivare a Milano per sostenere le visite mediche di rito.

Vediamo cosa ne pensano i nostri Twinteristi:

“E’ un piacere tornare a sentire certi nomi accostati all’Inter, segno che il progetto Suning sta procedendo nella giusta direzione. Hakimi è forse il miglior terzino in circolazione, con grande velocità, senso del gol e piedino delicato per i calci piazzati. Ottimo acquisto per un ruolo in cui abbiamo avuto interpreti mediocri per anni”

@interebbasta

“Hakimi rappresenterebbe il modello che molti tifosi inseguono per vedere l’Inter tornare a competere al massimo. Nessuno può garantire nulla nel calcio, ma di certo si rischia meno con Hakimi che con Lazaro”

@Milestemplaris

“Si sta trattando uno dei migliori profili per quel che è, da anni, un ruolo maledetto per l’Inter. Conte dovrebbe esserne contento, anche perché penso sia funzionale alla sua idea di gioco. Stiamo tornando ad essere protagonisti sul mercato, ora bisogna fare lo stesso in campo.”

@Queen_Mary_NA

“Con Hakimi mettiamo un altro tassello “internazionale” e di caratura mondiale nel nostro 11 titolare; sarebbe un acquisto fenomenale e congeniale al modulo di Conte. Finalmente dopo anni si torna a far mercato serio, trattando e comprando giocatori di caratura da top team europei. Il peggio sembra essere definitivamente alle spalle.”

@Mattedj23

“Incredibilmente ad un passo: Hakimi, talento classe ‘98, vestirà con ogni probabilità la casacca nerazzurra. Aleggia grande ottimismo sull’acquisto che si rivelerà di fondamentale importanza per la fascia nerazzurra: assist, goal ed entusiasmo: è un mix perfetto, benvenuto Achraf.”

@Kate22_7

“Faccio affidamento ai numeri, che sembrano parlar chiaro: 10 gol e 10 assist in stagione, con 4 delle reti messe a segno in Champions League. Le probabilità di upgrade sono alte”

@Formigoal

“Sarebbe un upgrade pazzesco. Uno dei top al 3 mondo in su ruolo. Perfetto per Conte, simbolo del grande progetto di Suning. L’Inter sta tornando ad alti livelli.”

@Raffaelecaru

“Un esterno top con esperienza internazionale, nonostante la giovanissima età, a quel prezzo e con quella concorrenza è un colpo da mago di Marotta. Non voglio assolutamente fare paragoni blasfemi, ma dopo Maicon, potremmo rivedere finalmente un esterno che merita l’Inter.”

@SimoTarantino