TWINTERISTI – Eriksen Day, tifosi in visibilio: “Colpo top, mancava dai tempi di Sneijder uno così!”

Parola ai tifosi. Nuovo appuntamento con Twinteristi, la rubrica ideata da Passioneinter.com che vuole dare sempre più voce a chi ogni giorno difende e sostiene la fede nerazzurra: i suoi tifosi, appunto. In questo spazio commenteremo in 280 caratteri, la lunghezza di un tweet (da qui il nome…), i temi caldi del mondo Inter con chi sui social discute con competenza e anche ironia della squadra nerazzurra.

Oggi è il giorno che tanti interisti aspettavano, l’Eriksen Day. Il centrocampista danese ha finalmente messo nero su bianco ed è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Nel braccio di ferro tra la dirigenza nerazzurra e il Tottenham alla fine l’hanno spuntata gli Spurs, che tra parte fissa e bonus hanno ottenuto i 20 milioni di euro che chiedevano sin dall’inizio. Il calciatore è stato presentato oggi dal club nerazzurro, il quale ha annunciato che vestirà la maglia numero 24.

Vediamo cosa ne pensano i nostri Twinteristi dell’arrivo di Christian Eriksen:

“C’è l’amaro in bocca dopo il pareggio col Cagliari, ma l’arrivo di un top player come Eriksen può dare quella spinta emotiva in più per il prosieguo della stagione. Il danese è un colpo pazzesco per il nostro Campionato, un centrocampista che ci mancava dai tempi di Sneijder.”

@Mattedj23

“L’attesa è finalmente finita e questa volta ha un’epilogo felice: Eriksen fa ufficialmente parte del team di Antonio Conte. Il classe ‘92 ha il piede raffinato, l’esperienza e grande duttilità, qualità che scarseggiano nel nostro centrocampo. Benvenuto Christian, tocca a te fare la differenza ora.”

@Kate22_7

“Eriksen costituisce un colpaccio dell’Inter, nonché una ventata d’aria in un momento delicato della stagione, dove si è a corto d’energie fisiche/mentali. Dove giocherà? Penso siano “rompicapi” che ogni allenatore vorrebbe fronteggiare. Poi fa bene a tutto il calcio italiano, no?”

@Lady_Bohemienne

“Un centrocampista di livello mondiale per cercare di fare finalmente il definitivo salto di qualità. Questo è Christian Eriksen, niente di più, niente di meno: il simbolo definitivo delle rinnovate ambizioni nerazzurre”

@Milestemplaris

“Una trattativa snervante sicuramente ma che ci porta uno dei 5 migliori centrocampisti d’Europa, segnale che forse la società e tutto l’ambiente crede davvero nella possibilità di vincere un trofeo subito. Colpo da maestro questo acquisto, solo tanti complimenti”

@interebbasta

“Un innesto sicuramente importante perché l’Inter aveva bisogno di una pedina simile a centrocampo. Gol e assist che ai nerazzurri mancavano dalla mediana, bisogna solo sperare che si riprenda perché questo inizio stagione è stato un po’ sotto media”

@Formigoal

“È l’acquisto top di questo mercato in Europa. Un giocatore da 90mln € preso a prezzo di saldo, grazie alle straordinarie abilità di Marotta e grazie a Suning che alza ulteriormente l’asticella.

Con un mercato estivo top, dal prossimo anno si torna a lottare in Italia e in Europa.”

@SimoTarantino

“Godiamocelo perché è un colpo pazzesco. Per età, prezzo, talento e qualità. Non si vedeva da anni un colpo così.

E che sia la scossa per tornare alla vittoria e tornare a sognare in grande. Alla dirigenza, chapeau.”

@raffaelecaru

