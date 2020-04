TWINTERISTI – Ripresa Serie A, i tifosi interisti: “La salute viene prima di tutto, il campionato ormai è falsato”

Parola ai tifosi. Nuovo appuntamento con Twinteristi, la rubrica ideata da Passioneinter.com che vuole dare sempre più voce a chi ogni giorno difende e sostiene la fede nerazzurra: i suoi tifosi, appunto. In questo spazio commenteremo in 280 caratteri, la lunghezza di un tweet (da qui il nome…), i temi caldi del mondo Inter con chi sui social discute con competenza e anche ironia della squadra nerazzurra.

L’argomento caldo del momento è sicuramente quello relativo al proseguimento o meno dell’attuale campionato di Serie A, sospeso dopo la prima settimana di marzo a causa della pandemia di coronavirus che ha colpito l’Italia e il mondo tutto. C’è grande caos in Lega Calcio, tante le opzioni vagliate tra chi chiede a gran voce l’annullamento del campionato come il presidente del Brescia Massimo Cellino, e chi insiste nel proseguire, anche se si dovesse giocare a giugno e luglio, come il presidente della Lazio Claudio Lotito. Ecco cosa ne pensano i nostri Twinteristi:

“In questo delicato momento, l’ultima cosa è il calcio. La salute deve essere tutelata in primis, il resto dovrebbe venire di conseguenza. Se si potrà riprendere più avanti, troverei più giusta, tra quelle proposte, l’opzione playoff, specie per definire Europa e retrocessioni.”

@Queen_Mary_NA

“Stagione finita, ormai ultimarla non leverebbe e non aggiungerebbe niente perché è completamente falsata. Titolo da non assegnare, classifica da congelare ai fini UEFA.”

@Milestemplaris

“Non ne verremo fuori presto da tutta questa situazione perciò l’unica soluzione sensata e plausibile mi sembra l’annullamento con un campionato a 22 squadre la prossima stagione.”

@interebbasta

“Mettiamo fine ufficialmente a questo campionato: nessun titolo, retrocessioni e promozioni, non ha senso proseguire. Il bollettino giornaliero dei decessi spaventa, continuare dopo questa tragedia non avrebbe senso. Aspettiamo. Per migliorare, ricominciare. Da capo.”

@Kate22_7

“Io sono per lo stop definitivo, scudetto non assegnato e classifica valida solo per l’europa e retrocessioni/promozioni.

Qualsiasi ricorso dev’essere respinto sul nascere. Solo così la lega calcio tornerebbe a farsi valere. E dall’anno prossimo si riparte da zero.”

@Mattedj23

“La cosa migliore sarebbe fermare tutto, senza scudetto o retrocessioni, almeno per la Serie A. Impensabile ricominciare a giocare dopo uno stop così lungo.”

@Formigoal

“Riprendere il campionato e concluderlo sarebbe una delle migliori soluzioni per ritornare completamente alla normalità, una volta finito tutto. L’importante è non compromettere la stagione prossima.”

@raffaelecaru

“Sarebbe più giusto finire comunque la stagione e poi cercare di allineare le successive 2 stagioni affinché si finisca ad Ottobre 2022 visti i mondiali invernali in Qatar. In caso contrario o annulli tutto o fai i playoff/playout per terminare il campionato più velocemente.”

@SimoTarantino

