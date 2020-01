TWINTERISTI – Stagione al giro di boa, i tifosi dell’Inter concordano: “Percorso fantastico”, “Conte straordinario!”

Parola ai tifosi. Nuovo appuntamento con Twinteristi, la rubrica ideata da Passioneinter.com che vuole dare sempre più voce a chi ogni giorno difende e sostiene la fede nerazzurra: i suoi tifosi, appunto. In questo spazio commenteremo in 280 caratteri, la lunghezza di un tweet (da qui il nome…), i temi caldi del mondo Inter con chi sui social discute con competenza e anche ironia della squadra nerazzurra.

Con la gara di San Siro pareggiata 1-1 contro l’Atalanta si è di fatto conclusa la prima parte di stagione dell’Inter. Al giro di boa del campionato, la classifica vede l’Inter al secondo posto con 46 punti, alle spalle della solita Juventus che di punti ne ha 2 in più. Un bottino di punti importante per una squadra che non lotta per il vertice da ormai troppi anni per un club del calibro della Beneamata. L’unica nota stonata riguarda la Champions League, che per il secondo anno consecutivo vede l’Inter uscire fuori ai gironi all’ultima giornata, retrocedendo in Europa League. Ma adesso diamo la parola ai tifosi, e vediamo cosa ne pensano i nostri Twinteristi di questa prima parte di stagione nerazzurra:

“Sul girone d’andata: Positivo in tutto. Conte ha fatto un lavoro straordinario, dando una identità di gioco e coesione ad un gruppo che si sfaldava alle prime difficoltà. Chiudere il girone d’andata a 46 punti era inimmaginabile anche per il più ottimista degli interisti.”

@SimoTarantino

“46 punti in 19 partite valgono ben più di un primo o secondo posto a stretto contatto con la testa: sono la certificazione di un percorso che ha dato finora soddisfazioni inaspettate e grande ottimismo per il futuro. Voto alla prima parte di stagione: otto pieno.”

@Milestemplaris

“Sono abbastanza soddisfatta di questa prima parte di stagione, rispetto alle aspettative basate sulla rosa; resta il rimpianto Champions, ma gli infortuni ci hanno dilianiato. Ora spero facciano un ulteriore sforzo, società, mister, squadra, per cercare di vincere già un trofeo.”

@Queen_Mary_Na

“46 punti in 19 partite

14 Vittorie, 4 Pareggi, 1 Sconfitta

40 gol fatti, 16 subiti

Abbiamo sostenuto l’Inter in tempi molto peggiori. Non dimentichiamo mai da dove veniamo. Mai.

Solo applausi per questa squadra. Siamo a metà strada, continuiamo cosi”

@raffaelecaru

“Gennaio 2020: siamo secondi, avanti abbiamo solo chi occupa il primo posto da quasi una decade. Il merito? Esclusivamente di Antonio Conte che ha dato un’anima a questa squadra, un’idea di gioco precisa. Gli interpreti per vivere questa seconda parte di stagione però scarseggiano. Aspettiamo pazientemente.”

@Kate22_7

“Percorso quasi perfetto in campionato e deludente in CL, contando la totale emergenza infortuni in cui ci siamo trovati a metà percorso, qualche incidente di percorso del tutto normale e fisiologico. Con i recuperi di alcuni titolari e qualche innesto a gennaio, potremmo lottare fino alla fine. Ormai siamo in pista, tanto vale ballare”

@interebbasta

“Resta l’amaro in bocca per ciò che poteva essere se avessimo retto fisicamente, ma non se ne possono vincere 38 su 38, perciò alla fine è un punto guadagnato. Ora testa alla Coppa Italia che gradirei onorare e soprattutto speriamo arrivino presto novità da radio mercato.”

@MatteDj23

“46 punti con quasi mai messo in campo il centrocampo titolare, Conte si conferma allenatore fenomeno in campionato, la squadra è tosta e non c’è dubbio che lo sarà fino a maggio. Ora servono acquisti perché a centrocampo ci fanno a fette quando il livello sale. Forza!”

@Snake90Inter

