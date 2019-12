UCL – Lautaro nella Top 11 delle rivelazioni della Champions League

Altro riconoscimento attribuito nei confronti di uno dei calciatori più importanti dell’Inter in questa stagione. Da giovane promessa ancora poco costante e troppo frenetica dello scorso anno, Lautaro Martinez con il cambio di allenatore ha immediatamente percepito la fiducia di Antonio Conte nei suoi confronti, prendendosi la bella responsabilità di guidare il nuovo attacco dell’Inter nel tandem con Romelu Lukaku. Un’enorme pressione, retta con la freddezza del fuoriclasse ed il talento di un attaccante destinato a fare grandi cose.

Il club nerazzurro sa che nell’estate 2018 si è assicurata un ragazzo dalle prospettive interessanti, battendo la concorrenza di altre importanti società europee grazie poi alla regia dell’ex Diego Milito. Uno che in Champions League ha fatto grandi cose con la maglia interista e che ha visto nel Toro un possibile erede. In effetti, sembra che il Principe ci abbia visto lungo, come certificato dalla classifica delle rivelazioni in Champions durante i gironi che in avanti si affida al giovane argentino in un tridente niente male in ottica futura.

Questa la top 11:

Meret; Hakimi, Pavard, Upamecano, Lodi; Berge, Havertz, Olmo; Rodrygo, Haaland, Lautaro Martinez.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!