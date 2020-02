Udinese-Inter, giallo amaro per Bastoni: salterà il derby!

Unico diffidato tra le fila dell’Inter insieme a Danilo D’Ambrosio, il giallo rimediato pochi minuti fa da Alessandro Bastoni costa carissimo al giovane difensore mancino. A causa delle diffida, infatti, l’ammonizione nei suoi confronti per il fallo commesso al minuto 49 su Stefano Okaka, fa scattare automaticamente la squalifica per la prossima giornata.

Un fallo, il suo, quasi inevitabile, dal momento che il centravanti dell’Udinese sembrava involato a campo aperto. Giusta la scelta dell’arbitro Di Bello, che sanziona con il cartellino l’intervento scomposto commesso da dietro. Non tanto per la pericolosità della giocata, quanto per il potenziale sviluppo dell’azione bianconera.

