Udinese-Inter, Conte in conferenza: “Young e Moses innesti di qualità. Eriksen? Ho dovuto forzare il suo ingresso”

L’hanno risolta – forse per la prima volta in stagione – i cambi di Antonio Conte a mezz’ora dalla fine. Gli ingressi infatti di Brozovic e Sanchez hanno cambiato l’Inter e permesso la vittoria sul difficile campo di Udine grazie alla doppietta del solito Romelu Lukaku.

Il mister nerazzurro ha parlato in conferenza stampa ai giornalisti presenti alla Dacia Arena: “Handanovic? Parlate con i dottori perché la loro risposta sarebbe più specifica. Vediamo in questi sette giorni cosa succede. Detto questo, complimenti a Padelli per la gara e perché si è fatto trovare pronto. Ma non avevo dubbi perché questo gruppo ha grandi qualità sia tecniche che morali. Meritava questa soddisfazione, è un ragazzo a posto, che meritava e merita una serata del genere”.

L’analisi della gara: ”Abbiamo giocato con Bastoni 20 anni ed Esposito 17 anni. Questo è più importante dei cambi dalla panchina. L’attenzione nostra era incentrata sul mercato a perfezionare le corsie esterne, Young e Moses sono due giocatori che conoscevo molto bene e siamo riusciti a fare due ottime operazioni. Abbiamo alzato il tasso di esperienza e di qualità sugli esterni”.

La partita di Eriksen: ‘‘Ho dovuto forzare il suo ingresso, visto che avevo pochi giocatori disponibili. Oggi ho schierato Christian dal 1′, per fortuna abbiamo recuperato Brozo anche se non era al 100%. E’ chiaro che entra in un sistema di gioco nuovo, anche se con Pochettino ha giocato con il nostro sistema diverse volte. Ha buona esperienza, ha qualità ed è abituato al campionato inglese che è bello tosto”.

