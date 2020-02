Udinese-Inter, Conte (Inter TV): “Lavoriamo anche per il futuro, il mercato ci ha dato esperienza. Sul derby…”

L’Inter torna alla vittoria in campionato dopo tre partite di astinenza, il dato è questo. E lo sa bene, Antonio Conte, che il successo di stasera dei nerazzurri contro l’Udinese contribuisce a risollevare classifica e morale in vista del derby di domenica prossima con il Milan. Il tecnico nerazzurro analizza così, ai microfoni di Inter TV, la partita della Dacia Arena: “Partite in passeggiata non ne vinceremo. Abbiamo giocato contro una buona squadra. Vittoria meritata, abbiamo sofferto meno rispetto all’andata”.

PANCHINA – “E’ la prima volta, in passato avevo difficoltà. Abbiamo giocato con Bastoni 20 anni ed Esposito 17, stiamo lavorando per il presente ed il futuro. Questo è più importante”.

DERBY – “La dobbiamo preparare come sempre, con il lavoro e la preparazione che facciamo sempre. E’ una partita importante per i nostri tifosi e lo è per noi per i 3 punti”.

ESTERNI – “Sono due giocatori che si sono integrati subito, hanno fatto una buona gara. Ci danno sicuramente qualità nell’1vs1 ed è importante. Siamo riusciti nei cambi del mercato ad alzare il livello dell’esperienza e della fisicità”.

