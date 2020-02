Udinese-Inter, De Paul (Sky): “Potevo fare gol nell’ultima giocata. Inter grande squadra, stiamo dando tutto”

Un primo tempo sottotono per la nuova Inter di Antonio Conte. I tre nuovi acquisti più il giovane Sebastiano Esposito, lanciati in campo dal primo minuto contro l’Udinese, non hanno particolarmente convinto nei primi 45 minuti della Dacia Arena. Qualche spunto interessante nei primi minuti da parte di Victor Moses, che poi scompare col passare del tempo. Male, invece, la prima da titolare di Christian Eriksen fino a questo momento.

Tra i migliori dell’Udinese, invece, Rodrigo De Paul, fermato al duplice fischio ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole: “Nell’ultima giocata dovevo fare gol, ma il difensore è stato bravo. Piano della gara? L’allenatore prepara sempre bene la partita, di fronte abbiamo una grande Inter che lotta per lo scudetto. Ma qua giochiamo in casa e sappiamo che dobbiamo dare di tutto”.

