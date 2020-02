LIVE Udinese-Inter: segui la cronaca in diretta su Passioneinter.com

Commenta la partita su Telegram con oltre 2.100 tifosi nerazzurri!

È il momento di ripartire. Archiviata la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, l’Inter è chiamata a reagire in campionato dopo una serie di pareggi deludenti. Si va in scena alla Dacia Arena, sul campo dell’Udinese che arriva da una serie di tre ko consecutivi tra campionato e Coppa Italia. Una sfida comunque insidiosa e da non sottovalutare. Restate collegati quindi e seguite con noi, su Passioneinter.com, la diretta di Udinese-Inter.

Le formazioni UFFICIALI di Udinese-Inter

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. All. Gotti.

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar; De Vrij, Bastoni; Moses, Vecino, Barella, Eriksen, Young; Esposito, Lukaku. All. Conte.

