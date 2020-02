Udinese-Inter, Eriksen poco a fuoco. I quotidiani lo giustificano: “Posizione ibrida, c’è tempo per capirla”

Non è solo stata la prima da titolare per Christian Eriksen con la maglia dell’Inter, ma anche il suo esordio assoluto nel campionato italiano, dal momento che aveva giocato solamente nel finale di Coppa Italia contro la Fiorentina prima di ieri sera. Il trequartista danese non ha fatto una buona partita dal punto di vista tattico, mentre tecnicamente quando è stato chiamato in causa ha fatto vedere sprazzi di quella classe che ha incantato non solo il club nerazzurro, ma tante altre società che lo avrebbero preso volentieri il prossimo giugno. Vediamo dunque i voti ed i giudizi che gli sono stati assegnati questa mattina sui principali quotidiani sportivi in Italia.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5.5 – Di palloni ne tocca tanti, di certo non gli scottano tra i piedi. Posizione ibrida, avrà tempo per capirla. Incide quasi nulla, mangiato nel ritmo da Fofana e compagnia.

CORRIERE DELLO SPORT 5.5 – I problemi per il danese sono essenzialmente due: l’inevitabile scarsa conoscenza delle caratteristiche dei compagni e la novità del suo ruolo abituale, quello di trequartista puro, a cui l’Inter non è abitua- ta. Sono le ragioni per cui l’ex Tottenham non incide.

TUTTOSPORT 5.5 – Pure per lui esordio dal 1′. Per un quarto d’ora è il faro del centrocampo. Quando però l’Udinese alza il ritmo, finisce fagocitato dagli eventi.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!