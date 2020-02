Udinese-Inter, Lasagna (Inter Tv): “Da bambino ero tifoso dell’Inter. Gotti? Ci ha dato una bella scossa”

La gara che chiude questa domenica è il match tra Udinese e Inter alla Dacia Arena. Nel pre-partita della gara della 22esima giornata di Serie A, a commentare a Inter Tv è il giocatore del club bianconero, Kevin Lasagna. Ecco le sue parole: “Sappiamo che sarà una gara molto dura, perché l’Inter è una delle migliori squadre del campionato. Abbiamo preparato bene la partita in settimana, speriamo di riversare le nostre competenze in campo. Se il mio cuore è ancora nerazzurro? Da bambino ero un tifoso. Da calciatore ho segnato parecchie volte all’Inter. Ora penso all’Udinese ed a fare bene qui. Gotti? Ci ha dato una scossa, anche a livello di gioco. Penso si veda in campo“.

