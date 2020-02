Udinese-Inter, le formazioni UFFICIALI: c’è Padelli, in avanti Lukaku-Esposito

Sono arrivate pochissimi secondi fa le formazioni ufficiali di Udinese-Inter, posticipo della 22esima giornata di Serie A, in programma alla Dacia Arena di Udine. Confermato il forfait di Samir Handanovic, che cederà il suo posto tra i pali al secondo portiere Daniele Padelli. Titolari, invece, tutti e tre gli arrivi del mercato di gennaio: in campo Moses, Eriksen e Young. In avanti, infine, di fianco a Lukaku ci sarà Esposito, con Sanchez pronto a subentrare dalla panchina. Curiosità per la scelta del capitano: la fascia, stasera, sarà al braccio di Skriniar.

Udinese-Inter, le formazioni UFFICIALI

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. All. Gotti.

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar; De Vrij, Bastoni; Moses, Vecino, Barella, Eriksen, Young; Esposito, Lukaku. All. Conte.

