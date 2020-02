Udinese-Inter, le probabili formazioni: Barella playmaker, Lukaku-Sanchez in avanti

Riparte il viaggio dell’Inter in campionato, con il mercato ormai alle spalle ed il grande colpo Eriksen pronto al debutto da titolare. Appuntamento questa sera ad Udine per la trasferta dei nerazzurri, insidiosa e con un’emergenza a centrocampo evidente e rilevante. Gran parte degli equilibri interisti andranno ricalibrati in base alle condizioni di Marcelo Brozovic: il croato si è allenato solo pochi giorni con il gruppo ed è stato convocato per la Dacia Arena. Le sue condizioni restano da valutare soprattutto in vista del derby, in programma tra sette giorni, e difficilmente l’allenatore della Beneamata sceglierà di rischiarlo.

Tra i pali va Padelli, visto il ko di Handanovic per un problema al dito di una mano. Spazio a Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa, con l’ex atalantino in leggero vantaggio rispetto a Godin. A centrocampo, con Brozovic eventualmente titolare, Eriksen e Barella garantiranno qualità ed esplosività. In caso di forfait del croato sarà l’ex Cagliari a giocare da play, con Vecino in campo da mezzala destra. Candreva in fascia, con Young in corsia mancina, mentre ad affiancare Lukaku sarà Alexis Sanchez: grande occasione per l’altro ex Manchester United, con Lautaro out per squalifica. Queste le probabili scelte di Antonio Conte in vista del match di questa sera: occhi puntati alla Dacia Arena, con Udinese-Inter ad arricchire il Sunday Night.

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Barella, Eriksen, Young; Lukaku e Sanchez

