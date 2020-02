Udinese-Inter, le probabili formazioni: c’è Padelli, dentro tutti i ‘nuovi’

A poco meno di tre ore dal fischio d’inizio di Udinese-Inter, arrivano ulteriori conferme in merito alla formazione che Antonio Conte schiererà in campo allo stadio Friuli. Confermate, purtroppo, le voci che volevano Samir Handanovic indisponibile, con il secondo portiere Padelli titolare ed il giovane Stankovic in panchina, vista la squalifica di due giornate subita dal terzo portiere Berni. In attacco spazio ad Esposito, mentre a centrocampo ecco tutti e tre i nuovi acquisti: Eriksen, Young e Moses.

Udinese-Inter, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. All. Gotti.

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar; De Vrij, Bastoni; Moses, Vecino, Barella, Eriksen, Young; Esposito, Lukaku. All. Conte.

