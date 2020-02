Udinese-Inter, le probabili formazioni: esordio dal 1′ per Eriksen, c’è Bastoni in difesa

Con la questione mercato archiviata solo poche ore fa, lo sguardo dei nerazzurri tornerà ad indirizzarsi esclusivamente al campo. Udinese-Inter è la sfida che inaugura il mese di febbraio e che riporta la Beneamata con i piedi per terra, in attesa di accorciare le distanze con la Juventus per una seconda parte di campionato che si preannuncia già ricca di emozioni.

Contro i bianconeri, Antonio Conte potrà contare sul rientro in cabina di regia di Marcelo Brozovic, uscito malconcio dal Via del Mare di Lecce e costretto ai box sia per la sfida contro il Cagliari che per il match di Coppa Italia. L’infortunio di Sensi costringerà l’allenatore salentino a lanciare per la prima da titolare Christian Eriksen, il colpo del mercato di gennaio già in campo contro la Viola per uno spezzone di gara. Torna Candreva sulla destra dopo la squalifica, con Young in corsia mancina e Barella a completare il centrocampo. Bastoni in vantaggio su Godin in difesa, mentre in attacco Sanchez sarà il grande ex della sfida, vista la squalifica di Lautaro. Queste le possibili scelte di Antonio Conte in vista del match della Dacia Arena: l’Inter torna a caccia dei tre punti in una notte tutt’altro che semplice per i piani nerazzurri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Sanchez e Lukaku

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!