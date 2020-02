Udinese-Inter, Lukaku (Sky): “La vittoria con la Fiorentina ha dato fiducia. Scudetto? Bella sfida, importante esserci”

Dopo una prima frazione poco convincente, l’Inter supera l’Udinese grazie ai cambi nel match della Dacia Arena ed ottiene la seconda vittoria del 2020 in campionato dopo quella conquistata al San Paolo contro il Napoli ad inizio gennaio. Nonostante l’assenza di Lautaro Martinez in attacco per squalifica, Romelu Lukaku ruba lo stesso la scena e si impone con una super doppietta che riporta i nerazzurri al secondo posto, a soli tre punti dalla Juventus.

Lo stesso centravanti belga ha parlato così al triplice fischio ai microfoni di Sky Sport: “Inter spenta? La partita con la Fiorentina ci ha dato un po’ di fiducia per oggi. Sapevamo che oggi non era facile, ma il secondo tempo abbiamo fatto bene. E’ importante per la stagione. Lazio e Juventus? E’ una bella sfida ed è importante per noi essere lì. Dobbiamo continuare così, settimana prossima c’è una grande sfida con il Milan che sta facendo bene. Noi dobbiamo fare una grandissima partita. Io leader del gruppo? Sono un giocatore che vuole fare bene per la squadra. Per me è importante che tutti si sentano bene, devo dare fiducia alla squadra. Gol in trasferta? Anche a San Siro posso fare la differenza”.

