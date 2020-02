Udinese-Inter, Marino (Sky): “Affrontiamo questa gara sapendo di dover colmare un gap. Gotti? Sta facendo molto bene”

In vista del match contro l’Inter, il dirigente dell’Udinese, Pier Paolo Marino, si è fermato ai microfoni di Sky per commentare la gara, il momento dei bianconeri anche dopo la chiusura del mercato. Ecco le sue parole: “Di Marzio mi ha beccato lo stesso in questo mercato. L’Inter si affronta con lo spirito battagliero di chi sa di avere un gap tecnico da colmare con la determinazione della squadra che vuole cercare di colmare questo gap con la voglia di farsi vedere. Handanovic? Sappiamo che è uno dei migliori portiere del mondo e sulla carta è un vantaggio, ma conosco bene Padelli ed è un signor portiere. Se fai il tiro imparabile non conta il portiere che c’è“.

“Gotti? A un certo punto era una pantomina fra noi, il gioco piaceva a tutti e ha dato una visibilità al mister con questa favola. E’ l’allenatore dell’Udinese e lo fa con grande autorevolezza. Mi pare che faccia molto bene il primo allenatore. Secondo me farà il primo allenatore perché ha dimostrato di saperlo fare. Ha competenze tecniche ed è riuscito a passare dall’essere un secondo allenatore ad un primo allenatore capace di comunicare anche scelte difficile. Ha cultura, due lauree e c’è un bel confronto“.

