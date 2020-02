Udinese-Inter, Marotta (Sky): “Felicissimi del mercato. Giroud? È stato il Chelsea a dirci di no”

Intervenuto ai microfoni di Sky, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha presentato il complesso match della Dacia Arena contro l’Udinese, che la squadra di Conte non può fallire per non perdere terreno nei confronti di Juventus e Lazio, oggi vincenti contro Fiorentina e Spal. Ecco le parole di Marotta, tornato anche sulle vicende di mercato e sugli ultimi giorni dello stesso.

Eriksen – “Direi che siamo soddisfatti di tutto il mercato. Avevamo l’obiettivo di alzare il livello e ci siamo riusciti nel migliore dei modi, sfruttando le opportunità coincise con calciatori di grandissima qualità ed esperienza”.

Attaccante – “C’erano degli obiettivi prioritari che erano quelli rappresentati dai giocatori arrivati, e ne siamo soddisfatti. Volevamo chiudere con un’opportunità ulteriore, però il Chelsea non ha dato disponibilità a trasferire Giroud, che era il nostro obiettivo, e quindi non abbiamo potuto fare nulla”.

Moses – “Consideriamolo un ulteriore inserimento i un gruppo che Conte ha plasmato nel modo migliore. Inseriamo un altro giocatore che lui ha avuto nel Chelsea e può dare un contributo già a partire da stasera quando giocherà titolare. Siamo soddisfatti di tutta la rosa a disposizione dell’allenatore”.

