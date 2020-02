Udinese-Inter, Skriniar (Inter TV): “Nel primo tempo abbiamo subito, meglio nel secondo. Fascia? Do il massimo per questi colori”

La doppietta di Romelu Lukaku regala tre punti importantissimi all’Inter di Antonio Conte che finalmente ritrova così la vittoria in campionato. Una partita difficile, rognosa, a causa anche di un terreno di gioco in cattive condizioni ma che i nerazzurri alla fine sono riusciti a portare a casa.

Ai microfoni di Inter TV ha parlato Milan Skriniar, nell’occasione capitano data l’assenza di Samir Handanovic: “Partita difficile, il campo era pesante, non è mai facile giocare ad Udine. Nel primo tempo eravamo bloccati, nel secondo tempo siamo andati meglio e sbloccato la partita. Secondo me nel primo tempo abbiamo preso troppe ripartenze, lo sapevamo che loro giocano così e abbiamo subito. Meglio nel secondo tempo. Capitano? Ero contento, do il massimo per la squadra e questi colori. Prepariamoci bene per il derby, abbiamo la forza per vincere e dobbiamo dare tutto”.



