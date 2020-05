The Times – Per la Champions 20/21 addio ai turni di qualificazione?

La Uefa pensa al futuro. Se ancora non è chiaro il piano di ritorno per la stagione attuale, la massima organizzazione europea calcistica sta pianificando la prossima Champions League. La data d’inizio dell’edizione successiva è già stata posticipata al 20 ottobre di quest’anno. Lo spostamento è ovviamente dovuto all’emergenza attuale. Un riordino di tutte le competizioni sembra doveroso adesso. Secondo quanto riporta dall’Inghilterra il Times, l’ultima idea della Uefa sarebbe quella di accorciare o addirittura eliminare i turni di qualificazione nella prossima edizione della Champions League. Ovviamente tutto dipende ancora dall’esito della stagione presente. Infatti le opzioni sono variabili nel caso si finisse o meno ad agosto. La paura di non riuscire a programmare in tempo tutte le partite della prossima edizione rimane.

Stessa sorte ovviamente varrebbe anche per l’Europa League. Anch’essa alle prese con l’incertezza sulla fine della stagione attuale e l’inizio della prossima. La mancanza di date in agenda è sempre più evidente, soprattutto col passare del tempo.

