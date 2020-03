UEFA, individuata una nuova data per le finali di Champions ed Europa League

Il blocco totale che il calcio europeo ha operato per contrastare l’emergenza Coronavirus ha inevitabilmente compreso anche le competizioni europee. Sia Champions che Europa League, infatti, sono state sospese fino a data da destinarsi, con la soluzione annullamento quasi impossibile da percorrere. Ed ecco che quindi, nelle riunioni che si stanno tenendo in questi giorni, si sta analizzando anche questa situazione.

Secondo quanto sostiene Marca, una data di riserva per le finali delle due competizioni europee sarebbe stata individuata: sabato 27 giugno per la Champions e mercoledì 24 per l’Europa League. Lo scenario, naturalmente, rimane assolutamente ipotetico e dipenderà dagli sviluppi che la pandemia legata al Coronavirus avrà nelle prossime settimane.

