La Uefa annuncia: “Inter-Ludogorets a porte chiuse. Situazione sotto monitoraggio continuo”

Dopo l’ufficialità fuoriuscita nella giornata di ieri, questa mattina con un comunicato la Uefa ha confermato che domani a San Siro, il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Inter e Ludogorets, si giocherà a porte chiuse. Si svolgerà regolarmente, invece, il resto del programma secondo quanto stabilito dal calendario, anche se la situazione relativa alla diffusione del coronavirus in Italia e non solo, verrà monitorata attentamente per il futuro della competizione.

Questa la nota diffusa dalla Uefa: “A seguito delle decisioni delle autorità italiane, la partita di UEFA Europa League tra FC Internazionale Milano e PFC Ludogorets Razgrad si giocherà a porte chiuse allo Stadio San Siro di Milano giovedì 27 febbraio 2020. Tutte le altre partite UEFA in programma questa settimana andranno avanti come previsto e in questo momento non ci sono restrizioni per la partecipazione ai tifosi. La UEFA continuerà a monitorare attentamente la situazione relativa a Covid-19 e a collaborare con le autorità competenti al riguardo”.

