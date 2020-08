Uefa – Lautaro Martinez in lizza per il gol più bello della Champions League

A corollario della stagione magica di Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter, sul sito della Uefa Champions League sono stati appena annunciati i nomi dei calciatori attualmente in lizza per vincere il premio per il miglior gol di questa edizione, tra cui proprio l’argentino. Per quanto riguarda l’attaccante interista è stata presa in considerazione la seconda rete realizzata nella sfida di ritorno dei gironi contro lo Slavia Praga: un’esecuzione perfetta del Toro in girata di destro al volo, sull’assist realizzato da Lukaku dalla destra con una trivela.

Come ribadito sul sito della Uefa, per votare la rete più bella ci sarà tempo fino alle 13:00 di giovedì 27 agosto. Queste le 10 reti prese in considerazione:

Serge Gnabry, Lione – Bayern 0-3 (1° gol)

19/08/20: semifinale

Maxwel Cornet, Man City – Lione 1-3

15/08/20: quarti di finale

Cristiano Ronaldo, Juventus – Lione 2-1 (2° gol)

07/08/20: ritorno ottavi di finale

Erling Braut Haaland, Dortmund – Paris 2-1 (2° gol)

18/02/20: andata ottavi di finale

Dani Olmo, Dinamo Zagreb – Man City 1-4

11/12/19: sesta giornata

Lautaro Martínez, Slavia Praha – Inter 1-3 (2° gol)

27/11/19: quinta giornata

Douglas Costa, Lokomotiv Moskva 1-2 Juventus

06/11/19: quarta giornata

Marcel Sabitzer, Leipzig – Zenit 2-1

23/10/19: terza giornata

Luis Suárez, Barcellona – Inter 2-1 (1° gol)

02/10/19: seconda giornata

Juan Cuadrado, Atlético – Juventus 2-2

18/09/19: prima giornata

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<