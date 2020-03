Uefa, oggi contatto decisivo con Madrid per sbloccare i voli: in bilico le coppe europee

Sono ore bollenti quelle che sta vivendo la Uefa, in attesa di capire se le proprie competizioni di punta potranno andare avanti senza intoppi. La scelta della Spagna, annunciata nella giornata di ieri, di bloccare tutti i voli per l’Italia, ha infatti spiazzato tutti, specialmente i club direttamente coinvolti come Roma, Siviglia, Getafe, Inter, Napoli e Barcellona. Pertanto, la Uefa si è messa immediatamente al lavoro per trattare con le autorità di Madrid al fine di creare una specie di ‘corridoio aereo sportivo’ per i voli privati.

Se nel pomeriggio, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, filtrava ottimismo da Nyon su una soluzione condivisa con le autorità di Madrid, il rinvio comunicato in serata alla giornata odierna ha spiazzato la Uefa. Oggi verrà dunque comunicata la scelta definitiva, quella da cui dipenderanno le sorti dei match di Champions ed Europa League. La linea è chiara: finché la situazione sarà sotto il proprio potere la Uefa andrà avanti, altrimenti si vedrà costretta a sospendere momentaneamente entrambe le coppe europee.

