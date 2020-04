Uefa pessimista sulla ripresa della stagione: Champions League a rischio

Filtra pessimismo dalla Uefa in merito alla possibilità di giocare la Champions League nel mese di agosto. A ricostruire lo scenario calcistico europeo è Marcelo Bechler, giornalista di Esporte Interativo, il quale ha riferito il punto di vista della Federazione, preoccupata dopo quanto accaduto in Olanda e Francia che hanno deciso di concludere anzitempo la stagione.

Un rischio concreto di chiusura anticipata abbraccia purtroppo anche l’Italia, con il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che a La7 ha annunciato la possibilità di dover fare i conti con la parola fine, in linea con quanto annunciato in Francia. In base alle misure adottate in Europa, la Uefa sembrerebbe pessimista in vista della disputa della Champions League tra il 7 ed il 29 agosto. La Federazione, al momento, resta in attesa del piano dei top campionati europei, in arrivo entro il 25 maggio, per provare a pianificare l’ultima parte di stagione, la più travagliata.

