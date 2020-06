La UEFA ha deciso: final eight di Europa League in Germania, per la Champions League scelta Lisbona

Lisbona ed una città tedesca ancora da individuare possono festeggiare: la UEFA, infatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Twitter, avrebbe preso una decisione definitiva sulle sedi delle final eight di Champions League ed Europa League. Alla città lusitana spetterà l’ultima fase della Champions, mentre la seconda competizione europea si disputerà in Germania, in una città che non è ancora stata decisa.

Gli ultimi ottavi di finale di entrambe le competizioni, invece, dovrebbero disputarsi, come previsto, negli stadi delle rispettive squadre di casa. La Champions League femminile, inoltre, utilizzerà il medesimo modello: final eight da disputare in Spagna.

Per quanto riguarda la Supercoppa Europea, invece, niente sorprese: si giocherà a Budapest, sede individuata prima dell’inizio della stagione. Di seguito il tweet di Nicolò Schira, nel quale è comunicata la decisione dell’organo calcistico continentale:

