Ufficiale – Anche l’Inter sbarca sull’e-commerce di Alibaba, sito nella top10 dei più visitati al mondo!

L’Inter continua il suo grande lavoro di espansione in Oriente. Oltre alla ricerca costante di sponsor con cui stringere accordi, tra i quali potrebbe arrivare anche quello per il main sponsor da inserire sulla maglia al posto di Pirelli, ecco l’ultima novità. Il club nerazzurro è sbarcato anche su Tmall, sito di e-commerce in lingua cinese gestito dal potentissimo gruppo Alibaba, guidato dall’imprenditore Jack Ma.

I nerazzurri, quindi, si aggiungono al Real Madrid e al Manchester United in questa ampia piattaforma, il cui sito web rientra nella top10 di quelli più visitati al mondo insieme ad altri colossi come Google, Facebook e Amazon!

