UFFICIALE – Ancora un infortunio in Nazionale, si ferma anche Bastoni: il comunicato

La giornata di ieri è stata caratterizzata dall’infortunio di Stefan de Vrij, fermatosi per una distorsione alla caviglia mentre era in ritiro con l’Olanda. Quest’oggi è stato invece il turno di Alessandro Bastoni, costretto a saltare le sfide con Bosnia e Paesi Bassi previste rispettivamente per questa sera e lunedì e valevoli per il girone di Nation League a causa di un risentimento ai flessori.

Di seguito il comunicato, pubblicato sul sito nella FIGC: “Il calciatore Alessandro Bastoni ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un pregresso risentimento ai flessori che lo rende indisponibile per le gare con Bosnia Erzegovina e Paesi Bassi. Il difensore dell’Inter sta facendo rientro al club di appartenenza per le cure del caso”.