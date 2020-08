UFFICIALE – Antonio Conte rimane all’Inter! Il comunicato: “Incontro costruttivo, il progetto prosegue”

E’ ufficiale: Antonio Conte rimarrà all’Inter per continuare a portare avanti il progetto inaugurato la scorsa stagione. Al termine di un incontro durato oltre tre ore che si è tenuto in una villa fuori Milano insieme a tutta la dirigenza, il club nerazzurro ha annunciato ufficialmente che il rapporto continuerà anche per la prossima stagione. Una scelta che fino a poche ore fa sembrava quasi impensabile, frutto evidentemente del grandissimo lavoro di mediazione da parte del presidente Steven Zhang.

Nonostante lo strappo con buona parte dei dirigenti, infatti, il numero uno del club nerazzurro è riuscito a far prevalere la sua volontà e chiarire tutti gli interrogativi che il tecnico leccese aveva sottolineato nelle ultime settimane. A seguire il comunicato ufficiale diffuso sul sito dell’Inter: “L’incontro di oggi tra il Club e Antonio Conte è stato costruttivo, nel segno della continuità e della condivisione della strategia. Con esso sono state stabilite le basi per proseguire insieme nel progetto”.

