UFFICIALE – Atalanta-Inter si giocherà sabato sera: il calendario dell’ultima giornata

Sarà un sabato sera rovente quello del 1° agosto in cui Inter e Atalanta si affronteranno a Bergamo per la lotta al secondo posto. La Lega Serie A, infatti, ha stilato ufficialmente il calendario dell’ultima giornata, che si aprirà con Brescia-Sampdoria sabato pomeriggio e verrà chiusa domenica 2 agosto con ben 4 posticipi. La formazione di Antonio Conte sfiderà quella di Gian Piero Gasperini a partire dalle 20.45, in contemporanea con altri big match come Juventus-Roma e Napoli-Lazio.

Questo il calendario completo con tutti i match dell’ultima giornata:

Sabato 1 agosto ore 18:00 | Brescia-Sampdoria

Sabato 1 agosto ore 20:45 | Atalanta-Inter

Sabato 1 agosto ore 20:45 | Juventus-Roma

Sabato 1 agosto ore 20:45 | Milan-Cagliari

Sabato 1 agosto ore 20:45 | Napoli-Lazio

Domenica 2 agosto ore 18:00 | SPAL-Fiorentina

Domenica 2 agosto ore 20:45 | Bologna-Torino

Domenica 2 agosto ore 20:45 | Genoa- Hellas Verona

Domenica 2 agosto ore 20:45 | Lecce-Parma

Domenica 2 agosto ore 20:45 | Sassuolo-Udinese

